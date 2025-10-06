Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 7 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:47 y se pone a las 19:19.
Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
