Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 10 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 10 de agosto el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:31.
Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
