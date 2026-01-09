Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 10 de enero, la temperatura rondará entre 20 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 10 de enero el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:09 y se pone a las 19:55.
Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en enero 2026
- 2
Una automotriz vende todos sus autos en cuotas y a tasa 0, incluido un nuevo SUV
- 3
“Vení a casa conmigo, mi amor”. La historia del adolescente que chateaba con ‘Daenerys’ antes de suicidarse
- 4
La nacionalidad de Carlos Gardel: aseguran que un documento hallado podría dar fin a la controversia