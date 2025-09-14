Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 26;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 15 de septiembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:54 y se pone a las 18:48.
Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
