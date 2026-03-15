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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de marzo, la temperatura rondará entre 23 y 33; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 16 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 16 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:12.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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