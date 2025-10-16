Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de octubre, la temperatura rondará entre 22 y 29;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 06:18 y se pone a las 19:04.
Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
