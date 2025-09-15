LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 16 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 16 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 18:49.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios
    1

    El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios

  2. Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
    2

    Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

  3. Duplantis rompió el récord mundial de salto con garrocha por 14° vez y su carrera no tiene techo
    3

    Armand Duplantis rompió el récord mundial de salto con garrocha por 14° vez y ganó su tercer título mundial

  4. La clave para entender las causas del Parkinson podría estar en el medioambiente
    4

    La clave para entender las causas del Parkinson podría estar en el medioambiente

Cargando banners ...