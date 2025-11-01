LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 2 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:14.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
