LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 2 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 2 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Scaloni, la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María
    1

    Lionel Scaloni: la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María

  2. La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
    2

    La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica

  3. Cuáles son las empresas que no pueden pagar sus deudas
    3

    El caso Celulosa: casi media docena de empresas no pudo cumplir con sus compromisos de deuda

  4. Una de las principales papeleras del país entró en concurso de acreedores
    4

    Celulosa Argentina entró en concurso de acreedores

Cargando banners ...