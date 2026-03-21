LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de marzo, la temperatura rondará entre 22 y 28; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 22 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 22 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 22 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:59 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Eva, la modelo y bailarina que rompe todos los prejuicios
    1

    La bailarina y modelo Eva Morales rompe todos los prejuicios: “Somos normales, no angelitos”

  2. Murió Cherquis Bialo, periodista de depurada narrativa que escribía historias con espíritu de novela
    2

    Murió Cherquis Bialo, un periodista de depurada narrativa que contaba historias con espíritu de novelas

  3. Asado, visita al Obelisco y al Colón y su primera impresión de Buenos Aires: las imágenes
    3

    John Malkovich, en la Argentina: asado en Palermo, visita al Obelisco y al Colón y su primera impresión de Buenos Aires: las imágenes

  4. Las particularidades de un experimento tenebroso
    4

    El golpe del 76 | Las particularidades de un experimento tenebroso