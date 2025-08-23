LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 17;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 24 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 24 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

