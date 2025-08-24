LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 20;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 25 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 25 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

