LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 29 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 29 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:36 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
    1

    Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

  2. Revocan la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros, entre ellos su número dos a nivel nacional
    2

    Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas

  3. Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
    3

    Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre

  4. El amenazante "voto cruzado" que preocupa a los libertarios en la ciudad de Buenos Aires
    4

    Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital

Cargando banners ...