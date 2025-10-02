LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 3 de octubre, la temperatura rondará entre 18 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 3 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 18:56.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

