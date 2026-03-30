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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 31 de marzo, la temperatura rondará entre 24 y 36; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 31 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 31 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 31 de marzo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 28 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 36 grados.

A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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