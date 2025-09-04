LA NACION

Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 15;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 5 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 5 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:05 y se pone a las 18:44.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El grave error de cálculo del Gobierno
    1

    Grave error de cálculo del Gobierno: flujos, fundamentos y opinión pública

  2. El titular de la DGI logró que desplacen al fiscal que investigaba sus propiedades en Miami
    2

    El titular de la DGI logró que desplacen al fiscal que investigaba sus propiedades en Miami

  3. Impresionantes imágenes del accidente de un funicular icónico que dejó 16 muertos
    3

    Tragedia en Lisboa: impresionantes imágenes del accidente de un funicular icónico que dejó 16 muertos

  4. Cruce entre un juez y el gremio judicial en Córdoba por una propuesta de designación que trae polémica
    4

    Córdoba | Cruce entre un juez y el gremio judicial por una propuesta de designación que trae polémica

Cargando banners ...