Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 22;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 8 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 19:19.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

