Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de noviembre, la temperatura rondará entre 18 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 05:48 y se pone a las 19:22.
Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
