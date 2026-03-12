LA NACION

Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 30; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 13 de marzo
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:49 y se pone a las 19:11.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. De los modelos que ingresan a los precios de referencia, una guía para entender el nuevo mercado
    1

    ¿Es momento de comprar un auto? De los modelos que ingresan a los precios de referencia, una guía para entender el nuevo mercado

  2. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026
    2

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

  3. En medio de una situación asfixiante, India le compra de emergencia gas a la Argentina
    3

    En medio de una situación asfixiante por la guerra, India le compra de emergencia gas a la Argentina

  4. Los contratos con la TV Pública de la productora del amigo de Adorni con el que viajó a Punta del Este
    4

    Los contratos con la TV Pública de la productora del amigo de Manuel Adorni con el que viajó a Punta del Este