Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 14 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 15;

El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 14 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 18:25.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

