Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 25;

El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 18 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:02.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

