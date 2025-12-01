LA NACION

Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de diciembre, la temperatura rondará entre 22 y 28;

El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 2 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 2 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:41 y se pone a las 19:39.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

