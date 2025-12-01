Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de diciembre, la temperatura rondará entre 22 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 2 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:41 y se pone a las 19:39.
Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025
- 2
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 3
Una terminal dejó de operar en su histórica fábrica y se trasladó a Zárate
- 4
Wanda Nara está a punto de terminar su nueva casa de Nordelta y mostró los últimos detalles