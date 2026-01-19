Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 20 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 20 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:55.
Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
