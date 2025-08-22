Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 16;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 23 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:17 y se pone a las 18:30.
Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
