Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 22;

El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 25 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 18:48.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

