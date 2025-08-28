LA NACION

Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 29 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 29 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:33.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a la Casa del Teatro
    1

    Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a Buenos Aires

  2. Nuevo escándalo en Italia: cierran otro sitio al que subían fotos sexistas y retocadas de actrices y políticas
    2

    Escándalo en Italia por un sitio al que subían fotos sexistas de actrices y políticas, incluidas de Meloni

  3. Dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
    3

    Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida

  4. Un policía de civil le apuntó con un arma al conductor de un auto en plena General Paz
    4

    Un policía de civil le apuntó con un arma al conductor de un auto en plena General Paz

Cargando banners ...