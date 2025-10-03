LA NACION

Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 4 de octubre, la temperatura rondará entre 18 y 29;

El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 4 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 4 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

