LA NACION

Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 5 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 5 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 5 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:53 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso
    1

    El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso

  2. Bloquean el acceso a Roblox en escuelas porteñas por prevención de riesgos online: las razones
    2

    Contundente decisión: bloquean el acceso a Roblox en escuelas porteñas por prevención de riesgos online

  3. Desembarcó en Palermo el restaurante que es furor en zona norte y abre las 24 horas
    3

    Desembarcó en Palermo el restaurante que es furor en zona norte y abre las 24 horas

  4. Las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski
    4

    “Almas asesinadas”: las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski

Cargando banners ...