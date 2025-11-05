LA NACION

Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 23;

El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 6 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

