LA NACION

Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de diciembre, la temperatura rondará entre 20 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 9 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 9 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 9 de diciembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 05:42 y se pone a las 19:44.

Pronóstico del tiempo en Monte Caseros para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
    1

    La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica

  2. Rige una alerta naranja por tormentas para este lunes y la máxima no superará los 30 grados
    2

    Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 8 de diciembre: las provincias afectadas

  3. Los países de la Unión Europea aprueban el endurecimiento de su política migratoria
    3

    Los países de la UE aprueban el endurecimiento de su política migratoria

  4. Así es la casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas
    4

    La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas

Cargando banners ...