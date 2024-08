El clima del AMBA esta semana: este es el pronóstico del tiempo del 19 al 23 de agosto

Escuchar

Clima del lunes: Siguen el viento y las nubes

Para hoy se estima otra jornada fresca, nubosa y ventosa. El amanecer ofrecerá cielo mayormente cubierto, viento moderado con ráfagas desde el sur y mínima de 12ºC que se sentirá con baja sensación térmica por efecto del chiflete. El viento se quedará soplando todo el día así que deberán abrigarse mucho aquellos a los que les toque moverse por la vía pública. No habrá lugar para el sol en una jornada que conservará el cielo cubierto con permanente amenaza de algunas lloviznas intermitentes. Se espera una máxima de 14ºC, lo que configurará una jornada de acotada amplitud térmica por la baja nubosidad. La noche traerá una importante atenuación del viento y no mostrará probabilidad de lluvias en un cierre con 11ºC.

Clima del martes: noche inestable

El martes volverá a repetir la mañana fría y ventosa, esta vez con la mínima mucho más baja, con el mercurio que iniciará la cuenta en 7ºC, por lo que las ráfagas nos podrían dejar una percepción muy fría de la temperatura. Se espera un amanecer que pueda mostrar algunos claros en el cielo. A pesar de alguna cuota de sol matinal pronto se nublará para volver a la postal de día gris con viento fresco. Soplará aire desde el río todo el martes, pero a menor velocidad a partir del mediodía por lo que podríamos esperar una tarde nubosa, con viento moderado y máxima de 13ºC para redondear un ambiente netamente invernal. La noche nos devolvería la inestabilidad con una baja probabilidad de precipitaciones, quizás podríamos tener alguna lluvia débil o llovizna en un cierre con 10ºC.

Se espera una semana inestable bajo un permanente manto de nubarrones y neblina, y el fuerte viento nos dejaría mañanas con baja sensación térmica y tardes frías Ricardo Pristupluk - LA NACION

Clima del miércoles: probabilidad de precipitaciones

El miércoles será la jornada que presentará probabilidad más alta de precipitaciones, especialmente por la mañana. El amanecer podría mostrar cielo nublado, viento moderado del este, lluvias continuas pero débiles y mínima de 11ºC. La jornada transcurrirá bajo un permanente manto de nubarrones bajos y cargados que nos podrían dejar lluvias intermitentes hasta las primeras horas de la noche. Se espera una máxima de 14ºC en otro día donde el mercurio prácticamente no se moverá. Hacia la noche girará la veleta al sudoeste anunciando la llegada del pampero en un cierre con 11ºC con probabilidad de algunos chaparrones durante la madrugada.

Clima del jueves: vuelve el sol

Lentamente el viento frío y seco irá removiendo toda la nubosidad y llevándose toda la humedad. Los primeros efectos del recambio de aire se sentirán con una mínima bastante más baja de 9ºC, en un amanecer con viento moderado y los últimos nubarrones dispuestos a dejar la última tanda de lluvias. Algunos modelos auguran que todo estaría liquidado al amanecer, incluso hasta podríamos contar con algunos pasajes soleados desde temprano. La tarde proyecta cielo parcialmente nublado conservando una ligera inestabilidad, viento moderado del sur y un cierre en 10ºC.

Clima del viernes: amanecer suburbano polar

El viernes mostrará un nuevo amanecer de frío intenso, incluso hasta con algunos rasgos polares en el conurbano. Se espera un comienzo en 5ºC, con viento moderado a regular desde el sudoeste que podría llevar la sensación térmica a valores bajo cero en el sector suburbano. Se prevé una jornada a pleno sol, bastante ventosa que obligará a abrigarse mucho a todos los que tengan alguna actividad al aire libre. Lo que sume el sol, lo restará el viento, por lo que el mercurio se recortará en 12ºC vespertinos moldeando otra tarde fría pero soleada. La noche no proyecta precipitaciones para los que quieran salir.

Pronóstico del tiempo: borrador del fin de semana

La mañana del sábado será el piso térmico de toda la semana con una mínima de 4ºC y sensación térmica mucho más baja, incluso cerca del bajo cero en zonas suburbanas. Se espera un día con mucho sol, pero manteniendo viento moderado del sudoeste, por lo que se estima una tarde soleada pero fresca con máxima de 12ºC. El domingo volverá el viento norte con un poco más de nubosidad y una tarde menos fría con 15ºC.

Eso es todo, amigos. Cambió el escenario atmosférico y desde el viernes pasado estamos bajo un permanente manto de nubes con viento fresco que nos derrumbaron las máximas. Todo seguirá igual con cuatro días nubosos, ventosos e inestables. Quizás el único aliciente será que el techo de cúmulos no permitirá que se desplomen las mínimas, por lo que no tendremos amaneceres de frío intenso. Todo cambiará cuando el jueves muestre un reingreso de aire muy frío y sostenido hasta el sábado, con mañanas suburbanas casi polares. Habrá que esperar hasta la tarde del domingo para volver a un ambiente templado, hasta entonces tendremos que sobrellevar varios días con mucho fresco vespertino, con máximas que no superarán los 12ºC.

¡Tengan todos una gran semana!

