Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 18:54.
Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Video: una camioneta chocó intencionalmente dos veces a un auto y un bebé terminó con fractura de cráneo
- 2
“Durmió toda la noche, el día anterior había salido”: las primeras horas de Morena Rial en el calabozo
- 3
Milei y Macri, en Olivos
- 4
Todo lo que no se vio de los Martín Fierro: un debut, un nuevo amor, examantes distraídos y la incógnita de un acompañante