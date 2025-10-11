Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 12 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 19:01.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..