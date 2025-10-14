LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 28;

El pronóstico del tiempo para Concordia para el 15 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:14 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

