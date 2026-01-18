LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 27;

El pronóstico del tiempo para Concordia para el 19 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 19 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 19:59.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

