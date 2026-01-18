Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 19 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:05 y se pone a las 19:59.
Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
