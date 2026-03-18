Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 29; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 19 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:06.
Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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