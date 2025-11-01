LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;

El pronóstico del tiempo para Concordia para el 2 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

