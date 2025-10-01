LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 2 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 26;

El pronóstico del tiempo para Concordia para el 2 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 18:54.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

