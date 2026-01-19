LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 20 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 29;

El pronóstico del tiempo para Concordia para el 20 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 20 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:06 y se pone a las 19:59.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

