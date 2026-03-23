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Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de marzo, la temperatura rondará entre 11 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Concordia para el 24 de marzo
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 24 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 24 de marzo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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