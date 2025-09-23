LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 24 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 24 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:40 y se pone a las 18:49.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Una compañía italiana inaugurará una nueva planta para duplicar su producción en la Argentina
    1

    Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción

  2. El encendido tuit de Trump que Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante
    2

    Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante

  3. Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
    3

    Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin

  4. Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
    4

    Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina

Cargando banners ...