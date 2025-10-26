LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 27 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 27 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:01 y se pone a las 19:12.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un taxista dio positivo en un control de alcoholemia y encontraron a su mujer escondida en el baúl
    1

    Salta: un taxista dio positivo en un control de alcoholemia y encontraron a su mujer escondida en el baúl

  2. Los cambios económicos que el Gobierno ya decidió a partir de mañana
    2

    Los cambios económicos que el Gobierno ya decidió para el día después

  3. Hasta qué hora se puede votar en las elecciones
    3

    Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Argentina 2025

  4. De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Argentina 2025
    4

    Multa por no votar en las Elecciones Argentina 2025: todo lo que hay que saber

Cargando banners ...