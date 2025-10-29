LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 20;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 30 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 30 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:58 y se pone a las 19:14.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    1

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

  2. La estrategia de Milei que es más propia de la casta que de un outisder, según Pagni
    2

    La clave del éxito de Milei, el “peronismo sin candidato” y el futuro de Santiago Caputo: las frases más destacadas de LA NACION +cerca

  3. Escándalos, heridas abiertas y el error que más lamenta: las confesiones del rey Juan Carlos en sus memorias
    3

    Escándalos, heridas abiertas y el error que más lamenta: las confesiones del rey Juan Carlos en sus memorias

  4. Una agencia vuelve a habilitar los pagos con tarjeta de crédito para viajar al exterior
    4

    Despegar vuelve a habilitar los pagos con tarjeta de crédito para viajar al exterior

Cargando banners ...