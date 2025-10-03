LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 4 de octubre, la temperatura rondará entre 17 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 4 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 4 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 4 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:27 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La mina de Guatemala de la que Espert dijo que cobró está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
    1

    La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado

  2. Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses
    2

    Triple crimen: Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses

  3. Los mundos de Colapinto: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine
    3

    Colapinto en Singapur: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine

  4. Quién es el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina
    4

    Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina

Cargando banners ...