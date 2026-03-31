Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de abril, la temperatura rondará entre 21 y 31; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 1 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:05 y se pone a las 18:51.
Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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