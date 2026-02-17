LA NACION

Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de febrero, la temperatura rondará entre 22 y 32;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 18 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 18 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 18 de febrero el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:43.

Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI
    1

    La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y blue este martes 17 de febrero
    2

    Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 17 de febrero

  3. Una propuesta sobre el velo integral vuelve a poner al islam en el centro del debate político en España
    3

    Una propuesta de VOX sobre el velo integral vuelve a poner al islam en el centro del debate político en España

  4. Dónde será visible el “Anillo de fuego” de este martes
    4

    Eclipse solar anular del martes 17 de febrero: dónde será visible el “Anillo de fuego”