Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de diciembre, la temperatura rondará entre 20 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 2 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:38 y se pone a las 19:49.
Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
