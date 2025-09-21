Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 20;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:44 y se pone a las 18:50.
Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
