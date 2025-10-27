LA NACION

Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 17;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 28 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 28 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 28 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:59 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Las figuras de una votación sorprendente
    1

    Ganadores y perdedores de una votación sorprendente

  2. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    2

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  3. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    3

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  4. Los resultados de las elecciones legislativas en todo el país
    4

    Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025

Cargando banners ...