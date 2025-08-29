LA NACION

Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 20;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 30 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 30 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 30 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cambio del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: ¿se retrasa la tormenta de Santa Rosa?
    1

    Cambio del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: ¿se retrasa la tormenta de Santa Rosa?

  2. Anto Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular
    2

    Antonela Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular

  3. Apareció Eduardo Kovalivker: se presentó en Comodoro Py y entregó su celular
    3

    Apareció Eduardo Kovalivker: se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

  4. La nueva y sofisticada "cortina de hierro" que Europa está construyendo para protegerse de un posible ataque de Rusia
    4

    La nueva y sofisticada “cortina de hierro” que Europa está construyendo para protegerse de un posible ataque de Rusia

Cargando banners ...